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Международный турнир по дзюдо выиграл спортсмен из Воткинска

17:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Международный турнир по дзюдо выиграл спортсмен из Воткинска
17:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#победа
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
84
0

Он участвовал в четырёх схватках.

Воткинск. Удмуртия. Спортсмен из Воткинска Александр Бородулин взял золото на XVI открытом Международном турнире по дзюдо «Кубок Абхазии». Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Соревнования юношей и девочек 2008-2010 и 2011-2012 годов рождения прошли 2 июля в Сухуме. В них участвовали более 300 спортсменов из Абхазии, Беларуси и России. 

От Удмуртии в них выступал Александр Бородулин. Он тренируется в спортивной школе «Знамя» и военно-патриотическом клубе «Десантник» имени Руслана Шаймарданова. Александр Бородулин провел 4 схватки по итогам которых занял первое место. 

17:00, 03 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#победа