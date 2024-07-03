Международный турнир по дзюдо выиграл спортсмен из Воткинска

Воткинск. Удмуртия. Спортсмен из Воткинска Александр Бородулин взял золото на XVI открытом Международном турнире по дзюдо «Кубок Абхазии». Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Соревнования юношей и девочек 2008-2010 и 2011-2012 годов рождения прошли 2 июля в Сухуме. В них участвовали более 300 спортсменов из Абхазии, Беларуси и России.

От Удмуртии в них выступал Александр Бородулин. Он тренируется в спортивной школе «Знамя» и военно-патриотическом клубе «Десантник» имени Руслана Шаймарданова. Александр Бородулин провел 4 схватки по итогам которых занял первое место.