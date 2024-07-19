В Москве презентовали новую книгу «Рассказы о Чайковском»

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии вышла новая книга «Рассказы о Чайковском» (6+). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ученый секретарь музея-усадьбы П. И. Чайковского Мария Носова презентовала свою книгу на Московском книжном фестивале «Красная площадь».

Книга вышла в издательстве «Детская литература» в рамках цикла «Детям о великих людях России». Серия знакомит юных читателей с выдающимися личностями в сфере науки, государства и культуры.

В произведении рассказывается о детстве Петра Ильича Чайковского в Воткинске, об учебе в Петербурге и о непростом пути к мечте заниматься музыкой. Также без внимания не остаются годы успеха великого композитора.