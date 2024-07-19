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В Москве презентовали новую книгу «Рассказы о Чайковском»

15:20, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Москве презентовали новую книгу «Рассказы о Чайковском»
15:20, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
128
0
#Пётр Ильич Чайковский\n#Воткинск\n#книги
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
128
0

Книга рассказывает о разных этапах жизни великого композитора.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии вышла новая книга «Рассказы о Чайковском» (6+). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ученый секретарь музея-усадьбы П. И. Чайковского Мария Носова презентовала свою книгу на Московском книжном фестивале «Красная площадь».

Книга вышла в издательстве «Детская литература» в рамках цикла «Детям о великих людях России». Серия знакомит юных читателей с выдающимися личностями в сфере науки, государства и культуры.

В произведении рассказывается о детстве Петра Ильича Чайковского в Воткинске, об учебе в Петербурге и о непростом пути к мечте заниматься музыкой. Также без внимания не остаются годы успеха великого композитора.

15:20, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
128
0
#Пётр Ильич Чайковский\n#Воткинск\n#книги