За день в Воткинске произошло четыре прорыва водопровода

Воткинск. Удмуртия. За день 22 июля в Воткинске специалисты устранили четыре порыва водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Аварийная служба МУП «Водоканал» работала по улицам: Максима Горького, 96; Пролетарской, 13; Тихой, 57 и Антонова, 192.

Отмечается, что поломки происходят из-за большой изношенности водопроводных сетей. Специалисты работают в усиленном режиме. За день они также устранили засоры на улицах: Королева, 32, Зверева, 7, Светлой, 13, Павлова, 1 и Пугачева, 20. Помимо этого, сотрудники «Водоканала» отремонтировали водоколонки у домов №7 и №24 на улице Шпалозаводской.

23 июля специалисты устраняют порывы у домов №58 и №66 на улице Максима Горького.

Горожане могут оставлять заявки по телефону 6-88-50.