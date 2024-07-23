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За день в Воткинске произошло четыре прорыва водопровода

16:45, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За день в Воткинске произошло четыре прорыва водопровода
16:45, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
387
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#порыв\n#водопровод
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
387
0

Поломки возникают из-за большой изношенности водопроводных сетей.

Воткинск. Удмуртия. За день 22 июля в Воткинске специалисты устранили четыре порыва водопровода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Аварийная служба МУП «Водоканал» работала по улицам: Максима Горького, 96; Пролетарской, 13; Тихой, 57 и Антонова, 192.

Отмечается, что поломки происходят из-за большой изношенности водопроводных сетей. Специалисты работают в усиленном режиме. За день они также устранили засоры на улицах: Королева, 32, Зверева, 7, Светлой, 13, Павлова, 1 и Пугачева, 20. Помимо этого, сотрудники «Водоканала» отремонтировали водоколонки у домов №7 и №24 на улице Шпалозаводской. 

23 июля специалисты устраняют порывы у домов №58 и №66 на улице Максима Горького. 

Горожане могут оставлять заявки по телефону 6-88-50. 

16:45, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
387
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#порыв\n#водопровод