Трое пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Удмуртии находятся в реанимации

Воткинск. Удмуртия. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов опубликовал обновлённую информацию по пострадавшим в ДТП с участием пассажирского автобуса Ижевск-Пермь в Воткинском районе. Об этом глава кабмина написал на своей странице в VK.

Напомним, 10 июля рядом с деревней Пихтовка столкнулся пассажирский автобус и легковушка «Лада Гранта». В результате водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли.

В пассажирском автобусе находились 46 человек. 25 из них, в том числе пятеро детей, получили травмы. Госпитализация потребовалась пяти пострадавшим, трое из них находятся в реанимации. Детям будет оказываться помощь в амбулаторно.

«Также в Воткинск направлены 2 психолога, чтобы помочь людям справиться со стрессом и напряжением. За оставшимися пассажирами выехал автобус из Перми. Движение по автомобильной дороге в месте аварии ограничено», — отметил Семёнов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Идёт доследственная проверка.