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Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Воткинском районе

18:18, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Два человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Воткинском районе
18:18, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
546
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы\n#происшествие
Фото: 1 отдел ГАИ по Удмуртии
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Травмы получили 22 пассажира.

Воткинск. Удмуртия. В аварии с рейсовым автобусом в Воткинском районе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Напомним, что автобус «Сетра» столкнулся с «Ладой Грантой» 10 июля рядом с деревней Пихтовка. 

По данным 1 отдела ГАИ по Удмуртии, ДТП произошло около 16:17 на дороге Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем. По предварительной информации, мужчина 1956 года рождения, управляя легковушкой, выехал на встречку. В результате машина столкнулась с автобусом, который ехал из Воткинска в Пермь.

Водитель и женщина-пассажир «Лады Гранты» погибли. В автобусе ехали более 40 пассажиров, 22 из них получили травмы, в том числе трое детей. 

Бригады скорой помощи доставили пациентов в Воткинскую городскую больницу. В настоящий момент люди получают необходимую помощь, также решается вопрос о госпитализации.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спасательные службы. Пожарные-спасатели МЧС России деблокировали людей. 

Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал Воткинский межрайонный прокурор Булат Каримов.

Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства аварии выясняются. 

18:18, 10 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
546
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#авария\n#травмы\n#происшествие