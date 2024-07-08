Управление ЖКХ Воткинска заплатит 120 тысяч рублей штрафа за скопление отходов на спецплощадках

Воткинск. Удмуртия. Управление ЖКХ Воткинска привлекли к административной ответственности за нарушение содержания контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Во время проверки Воткинская межрайонная прокуратура установила, что в городе на контейнерных площадках и вне их границ имеются навалы твердых коммунальных отходов. Также рядом с площадками были замечены скопления крупногабаритных отходов.

В результате главе Воткинска внесли представление, а в отношении управления ЖКХ Воткинска возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

После рассмотрения мер прокурорского реагирования нарушения были устранены. Управлению ЖКХ Воткинска выписали штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей.