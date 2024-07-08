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Управление ЖКХ Воткинска заплатит 120 тысяч рублей штрафа за скопление отходов на спецплощадках

17:50, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Управление ЖКХ Воткинска заплатит 120 тысяч рублей штрафа за скопление отходов на спецплощадках
17:50, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
314
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#мусор\n#нарушения\n#штраф
Фото: unsplash.com (Ariungoo Batzorig)
314
0

На контейнерных площадках и рядом с ними были замечены навалы ТКО и крупногабаритного мусора.

Воткинск. Удмуртия. Управление ЖКХ Воткинска привлекли к административной ответственности за нарушение содержания контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Во время проверки Воткинская межрайонная прокуратура установила, что в городе на контейнерных площадках и вне их границ имеются навалы твердых коммунальных отходов. Также рядом с площадками были замечены скопления крупногабаритных отходов. 

В результате главе Воткинска внесли представление, а в отношении управления ЖКХ Воткинска возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 6.3 КоАП России («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). 

После рассмотрения мер прокурорского реагирования нарушения были устранены. Управлению ЖКХ Воткинска выписали штрафы на общую сумму 120 тыс. рублей. 

17:50, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
314
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#мусор\n#нарушения\n#штраф