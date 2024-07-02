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В Воткинске начнут работать летние игровые площадки для всех желающих

14:30, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске начнут работать летние игровые площадки для всех желающих
14:30, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#лето\n#дети
Фото: ИА «Сусанин»
186
0

Здесь будут организованы спортивные мероприятия, квесты и творческие занятия. 

Воткинск. Удмуртия. Игровые площадки для детей открываются в Воткинске с 3 июля. Посещать их могут все желающие. Для детей организуется программа. Об этом сообщил глава Воткика Алексей Заметаев. 

Игровые площадки будут работать до 17 июля. С 15:00 до 18:00 дети смогут посещать разновозрастные отряды. Площадки будут работать в семи районах города: Березовка, Заречье, Пески, Южный и Привокзальный, а также Вогулка.

Профессиональные педагоги будут проводить для детей спортивные мероприятия, квесты, творческие занятия и тематические программы. 

0+

14:30, 02 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
186
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#лето\n#дети