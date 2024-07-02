В Воткинске начнут работать летние игровые площадки для всех желающих

Воткинск. Удмуртия. Игровые площадки для детей открываются в Воткинске с 3 июля. Посещать их могут все желающие. Для детей организуется программа. Об этом сообщил глава Воткика Алексей Заметаев.

Игровые площадки будут работать до 17 июля. С 15:00 до 18:00 дети смогут посещать разновозрастные отряды. Площадки будут работать в семи районах города: Березовка, Заречье, Пески, Южный и Привокзальный, а также Вогулка.

Профессиональные педагоги будут проводить для детей спортивные мероприятия, квесты, творческие занятия и тематические программы.

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