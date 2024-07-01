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«На родине П. И. Чайковского»: программа 67-го фестиваля искусств

11:00, 01 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
«На родине П. И. Чайковского»: программа 67-го фестиваля искусств
11:00, 01 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртская государственная филармония\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#Пётр Ильич Чайковский
Фото: vk.com/operaizh
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Мероприятия пройдут в Ижевске и Воткинске с 4 по 7 июля.

Ижевск. Удмуртия. 67-й фестиваль искусств на «На родине П. И. Чайковского» пройдёт в Удмуртии с 4 по 7 июля. Напомним, для его проведения объединили усилия Удмуртская филармония и Театр оперы и балета республики. 

Программа фестиваля

4 июля в 18:00 в ДК «Юбилейный» в Воткинске состоится торжественное открытие фестиваля. Здесь даст концерт Государственный симфонический оркестр Челябинской области (6+). Солистом выступит обладатель Первой премии и Золотой медали XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского, пианист Сергей Давыдченко.

4 июля в 21:00 в Ижевске на стадионе «Динамо» зрители увидят балет «Лебединое озеро» (16+) при участии приглашённых артистов Мариинского театра. Постановка заслуженного деятеля искусств УР Николая Маркелова.

5 июля в 20:00 на стадионе «Динамо» в Ижевске выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета (6+). Вместе с ансамблем будет выступать немецкая оперная дива Симона Кермес, обладательница колоратурного сопрано.

6 июля в 20:00 также на стадионе «Динамо» в Ижевске выступит народный артист России, пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Удмуртии (6+).

7 июля в 20:00 на «Динамо» состоится закрытие фестиваля. Здесь покажут мистическую оперу Чайковского по произведению Пушкина — «Пиковую даму» при участии артистов Мариинского театра и «Геликон-оперы» (16+) в режиссёрской версии Николая Маркелова.

11:00, 01 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
54
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртская государственная филармония\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#Пётр Ильич Чайковский