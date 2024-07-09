Новую подпорную стену дома №24 по улице Серова в Воткинске построят за 2-3 недели

Воткинск. Удмуртия. Вскоре в Воткинске восстановят обрушившуюся подпорную стену дома №24 по улице Серова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что 24 июня подпорная стена у торца здания обрушилась из-за обильных осадков. Сотрудники ООО «Экспертное бюро» из Ижевска обследовали место разрушения и по предварительной оценке сочли, что угрозы дому нет.

До 14 июля проектировщики должны выдать решение по строительству новой подпорной стены. После этого на месте начнутся работы. Застройщик планирует возвести стену за 2-3 недели.