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Новую подпорную стену дома №24 по улице Серова в Воткинске построят за 2-3 недели

15:05, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Новую подпорную стену дома №24 по улице Серова в Воткинске построят за 2-3 недели
15:05, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство\n#проект
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
39
0

Проект будет готов до 14 июля.

Воткинск. Удмуртия. Вскоре в Воткинске восстановят обрушившуюся подпорную стену дома №24 по улице Серова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Напомним, что 24 июня подпорная стена у торца здания обрушилась из-за обильных осадков. Сотрудники ООО «Экспертное бюро» из Ижевска обследовали место разрушения и по предварительной оценке сочли, что угрозы дому нет. 

До 14 июля проектировщики должны выдать решение по строительству новой подпорной стены. После этого на месте начнутся работы. Застройщик планирует возвести стену за 2-3 недели.  

15:05, 09 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#строительство\n#проект