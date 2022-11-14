На трассе «Ижевск — Воткинск» появится четыре полосы движения

Ижевск. Удмуртия. На трассе «Ижевск — Воткинск» появятся участки в четыре полосы движения. Как рассказал руководитель Миндортранса Удмуртии Алексей Горбачёв в эфире Центра управления регионом, это самая нагруженная региональная дорога в республике. В сутки по ней проходит 21 тысяча автомобилей.

«Поэтому было принято решение провести реконструкцию. В этом году мы заключили контракт на проектирование. Казанские проектировщики там ведут разработку. Мы будем доводить дорогу до второй технической категории», — рассказал министр.

Он пояснил категориальные различия. В дороге II категории добавляется отдельная полоса для левого поворота на перекрёстках, добавляются полосы разгона и торможения при правом повороте либо выезде.

«Плюс по этой дороге мы проектируем двухуровневую развязку и добавляем полосы. То есть у нас будут участки с четырёхполосным движением», — поделился планами Горбачёв.

Проект реконструкции должен быть завершён к концу 2023 года. К самим ремонтным работам планируют приступить в 2024 году.