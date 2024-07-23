Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Активисты Воткинска установили на улицах города девять новых урн

14:21, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Активисты Воткинска установили на улицах города девять новых урн
14:21, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#мусорки\n#общественные пространства\n#активисты
Фото: администрация Воткинска
29
0

Вскоре они поставят ещё четыре мусорки.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска установили в общественных местах города 9 новых урн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Активисты «Доброго сектора» расставили урны 22 июля. Семь из них теперь находятся на набережной Воткинского пруда, а две стоят на остановках. Вскоре активисты установят ещё 4 урны. 

«Идея сделать город немного чище и внести свой вклад в благоустройство Воткинска пришла давно, но осуществить задумку нам удалось в этом году. Часть средств на изготовление урн помогли собрать неравнодушные люди города, остальные мы вложили из личного бюджета», —  рассказал организатор добровольческого проекта Александр Чукавин. 

Все урны надежно закреплены при помощи цепей. Ключи от них передадут муниципалитету.  

14:21, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#мусорки\n#общественные пространства\n#активисты