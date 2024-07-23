Активисты Воткинска установили на улицах города девять новых урн

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска установили в общественных местах города 9 новых урн. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Активисты «Доброго сектора» расставили урны 22 июля. Семь из них теперь находятся на набережной Воткинского пруда, а две стоят на остановках. Вскоре активисты установят ещё 4 урны.

«Идея сделать город немного чище и внести свой вклад в благоустройство Воткинска пришла давно, но осуществить задумку нам удалось в этом году. Часть средств на изготовление урн помогли собрать неравнодушные люди города, остальные мы вложили из личного бюджета», — рассказал организатор добровольческого проекта Александр Чукавин.

Все урны надежно закреплены при помощи цепей. Ключи от них передадут муниципалитету.