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Уголовное дело возбудили в Воткинске после утопления подростка

12:40, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Уголовное дело возбудили в Воткинске после утопления подростка
12:40, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#подростки\n#пруды\n#Воткинск\n#утопление
Фото: СУ СКР по УР
27
0

Юноша пытался переплыть на другой берег пруда.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске возбудили уголовное дело по факту утопления юноши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, днем 17 июля группа подростков купалась в пруду садоводческого товарищества в Воткинске без присмотра родителей. Один из ребят утонул во время плавания. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК России («Убийство по неосторожности»).

В рамках расследования специалисты осмотрели место происшествия, назначили судебную экспертизу, допрашивают очевидцев.

МЧС Удмуртии напоминает, что нельзя упускать из виду детей, даже подростков.

Напомним, ранее сообщалось, что подростки плавали наперегонки между собой.

12:40, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
27
0
#подростки\n#пруды\n#Воткинск\n#утопление