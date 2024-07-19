Уголовное дело возбудили в Воткинске после утопления подростка

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске возбудили уголовное дело по факту утопления юноши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, днем 17 июля группа подростков купалась в пруду садоводческого товарищества в Воткинске без присмотра родителей. Один из ребят утонул во время плавания. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК России («Убийство по неосторожности»).

В рамках расследования специалисты осмотрели место происшествия, назначили судебную экспертизу, допрашивают очевидцев.

МЧС Удмуртии напоминает, что нельзя упускать из виду детей, даже подростков.

Напомним, ранее сообщалось, что подростки плавали наперегонки между собой.