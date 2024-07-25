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Воткинск попал в сотню городов-участников Всероссийской шахматной акции

14:10, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Воткинск попал в сотню городов-участников Всероссийской шахматной акции
14:10, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#Воткинск\n#шахматы
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
104
0

Жителей приглашают на сеанс одновременной игры.

Воткинск. Удмуртия. Воткинск стал участником Всероссийской шахматной акции «100 сеансов в 100 городах России» (12+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Федерация шахмат по случаю своего столетия и Дня шахмат объявила о запуске Всероссийской акции. Воткинск вошел в сотню городов-участников.

В честь праздника 28 июля в воткинской библиотеке №8 по адресу: улица Ленинградская, 13 а с 11:00 состоится сеанс одновременной игры. Помимо этого, в рамках мероприятия шахматистам организуют встречу с международным мастером Александрой Макаренко из Ижевска.

14:10, 25 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#Воткинск\n#шахматы