Воткинск попал в сотню городов-участников Всероссийской шахматной акции

Воткинск. Удмуртия. Воткинск стал участником Всероссийской шахматной акции «100 сеансов в 100 городах России» (12+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Федерация шахмат по случаю своего столетия и Дня шахмат объявила о запуске Всероссийской акции. Воткинск вошел в сотню городов-участников.

В честь праздника 28 июля в воткинской библиотеке №8 по адресу: улица Ленинградская, 13 а с 11:00 состоится сеанс одновременной игры. Помимо этого, в рамках мероприятия шахматистам организуют встречу с международным мастером Александрой Макаренко из Ижевска.