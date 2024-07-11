Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Воткинском районе находятся в тяжёлом состоянии

Воткинск. Удмуртия. Стало известно состояние пострадавших пассажиров попавшего в ДТП в Воткинском районе автобуса. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов

Из пяти госпитализированных в Воткинскую городскую больницу человек трое находятся в тяжёлом состоянии. Состояние двух пациентов оценивается как среднее. Отмечается, что трое пострадавших, которые сейчас лечатся в больнице, являются жителями Перми. Их родных уже известили о произошедшем.

Вечером 10 июля двух женщин с переломами транспортировали в 1 РКБ в Ижевск.

Остальных получивших травмы пассажиров отпустили под амбулаторное наблюдение. Автобус уже увёз их в Пермь. Транспорт сопровождала полиция. Два жителя Ижевска отказались от поездки, поэтому их забрали родственники.

В 00:00 11 июля на месте аварии спецтехника начала эвакуировать из кювета повреждённый автобус.

Напомним, что ДТП произошло 10 июля около 16:17 на дороге Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем. По предварительной информации, «Лада Гранта» выехала на встречку и врезалась в автобус «Сетра». В результате столкновения два человека погибли, 25 получили травмы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Идёт доследственная проверка. Также проверку организовала прокуратура Удмуртии.