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Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Воткинском районе находятся в тяжёлом состоянии

08:30, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Воткинском районе находятся в тяжёлом состоянии
08:30, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#здоровье\n#пациент
Фото: unsplash.com (Marcelo Leal)
34
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Двух пациенток с переломами транспортировали в Ижевск.

Воткинск. Удмуртия. Стало известно состояние пострадавших пассажиров попавшего в ДТП в Воткинском районе автобуса. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава правительства Удмуртии Ярослав Семёнов 

Из пяти госпитализированных в Воткинскую городскую больницу человек трое находятся в тяжёлом состоянии. Состояние двух пациентов оценивается как среднее. Отмечается, что трое пострадавших, которые сейчас лечатся в больнице, являются жителями Перми. Их родных уже известили о произошедшем. 

Вечером 10 июля двух женщин с переломами транспортировали в 1 РКБ в Ижевск. 

Остальных получивших травмы пассажиров отпустили под амбулаторное наблюдение. Автобус уже увёз их в Пермь. Транспорт сопровождала полиция. Два жителя Ижевска отказались от поездки, поэтому их забрали родственники. 

В 00:00 11 июля на месте аварии спецтехника начала эвакуировать из кювета повреждённый автобус. 

Напомним, что ДТП произошло 10 июля около 16:17 на дороге Воткинск-Кельчино-граница с Пермским краем. По предварительной информации, «Лада Гранта» выехала на встречку и врезалась в автобус «Сетра». В результате столкновения два человека погибли, 25 получили травмы

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Идёт доследственная проверка. Также проверку организовала прокуратура Удмуртии. 

08:30, 11 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
34
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#здоровье\n#пациент