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Гуляющий по рельсам подросток из Воткинска увернулся от поезда и получил травму головы

14:00, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Гуляющий по рельсам подросток из Воткинска увернулся от поезда и получил травму головы
14:00, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#травма\n#подростки
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
61
0

Юноша не слышал состав из-за надетых наушников.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске подросток смог увернуться от поезда, но получил травму головы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

3 июля 17-летний юноша в наушниках шел по железнодорожным путям в сторону Первого посёлка. В это время за молодым человеком ехал поезд «Воткинск-Ижевск». Машинист несколько раз подавал звуковые сигналы.

Юноша почувствовал приближение состава в последний момент, он смог увернуться и спрыгнуть с насыпи. В результате падения подросток получил черепно-мозговую травму.

Жителям Удмуртии напоминают, что ходить по железнодорожным путям, а также переходить и перебегать их перед близко идущим поездом запрещено. Помимо этого, играть на платформе в подвижные игры, подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки опасно для жизни. 

14:00, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#железная дорога\n#травма\n#подростки