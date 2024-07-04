Гуляющий по рельсам подросток из Воткинска увернулся от поезда и получил травму головы

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске подросток смог увернуться от поезда, но получил травму головы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

3 июля 17-летний юноша в наушниках шел по железнодорожным путям в сторону Первого посёлка. В это время за молодым человеком ехал поезд «Воткинск-Ижевск». Машинист несколько раз подавал звуковые сигналы.

Юноша почувствовал приближение состава в последний момент, он смог увернуться и спрыгнуть с насыпи. В результате падения подросток получил черепно-мозговую травму.

Жителям Удмуртии напоминают, что ходить по железнодорожным путям, а также переходить и перебегать их перед близко идущим поездом запрещено. Помимо этого, играть на платформе в подвижные игры, подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки опасно для жизни.