Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. На объездной в Воткинске произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 18 июля на 7 км объездной дороги в Воткинске столкнулись мотоцикл «Ямаха» под управлением 39-летнего мужчины и автомобиль «Шевроле», за рулем которого была 45-летняя женщина.

В результате ДТП мотоциклист погиб, пассажиру автомобиля оказали разовую медпомощь.

На месте аварии работала полиция. По факту происшествия проводится проверка, уточняются обстоятельства трагедии.