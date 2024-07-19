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Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в Воткинске

09:20, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Смертельное ДТП с мотоциклистом произошло в Воткинске
09:20, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
183
0
#смерть\n#Воткинск\n#ДТП
Фото: Госавтоинспекция Удмуртии
183
0

Столкнулись мотоцикл и легковушка.

Воткинск. Удмуртия. На объездной в Воткинске произошло смертельное ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Вечером 18 июля на 7 км объездной дороги в Воткинске столкнулись мотоцикл «Ямаха» под управлением 39-летнего мужчины и автомобиль «Шевроле», за рулем которого была 45-летняя женщина.

В результате ДТП мотоциклист погиб, пассажиру автомобиля оказали разовую медпомощь.

На месте аварии работала полиция. По факту происшествия проводится проверка, уточняются обстоятельства трагедии.

09:20, 19 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
183
0
#смерть\n#Воткинск\n#ДТП