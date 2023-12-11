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После пожара эндокринологическое отделение ижевской ГКБ №2 закрыли на ремонт 

11:14, 11 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
После пожара эндокринологическое отделение ижевской ГКБ №2 закрыли на ремонт 
11:14, 11 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
14
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#Сергей Багин\n#Минздрав\n#пожары\n#Ижевск\n#ГКБ
Фото: Телеграм-канал Сергея Багина
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Отделение развернут на другом этаже.

Ижевск. Удмуртия. Третий этаж терапевтического корпуса ГКБ №2 Ижевска закрыли на ремонт из-за недавнего пожара. Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Сергей Багин в своём Телеграм-канале.

При возгорании основной ущерб был нанесён третьему этажу терапевтического корпуса, где находится эндокринологическое отделение. На время ремонта отделение переведут на другой этаж.

«Не могу не отметить слаженность и четкость действий сотрудников больницы — после обнаружения пожара они в считанные минуты организовали эвакуацию пациентов, вывели и вынесли из задымленного здания 91 человека, среди которых были и очень пожилые люди. Результат — ни одного пострадавшего. Спасибо, коллеги!», — поблагодарил сотрудников МЧС Сергей Багин.

Также он отметил, что приём новых пациентов планируется 12-13 декабря.

Напомним, по предварительным данным ГУ МЧС по Удмуртии, причиной пожара стало короткое замыкание в удлинителе. 

11:14, 11 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
14
0
#Сергей Багин\n#Минздрав\n#пожары\n#Ижевск\n#ГКБ