За последние три года пожарные извещатели в Удмуртии спасли от гибели при пожаре 50 человек

Ижевск. Удмуртия. Оснащённость автономными пожарными извещателями многодетных семей Удмуртии идёт с переменной интенсивностью. Данными по муниципалитетам республики поделился начальник ГУ МЧС РФ по УР Сергей Пряженцев.

«У нас всего по республике охват 70%. Получается, больше половины. Но есть отдельные города и районы, где этот показатель сильно ниже — Сарапул, Воткинск, Ижевск и Сарапульский район», — рассказал руководитель ведомства.

Он пояснил, что в таких муниципалитетах оснащены извещателями 20-50% многодетных семей и прочих семей из группы социального риска.

«Поэтому на подведении итогов года 25 января я выступил с инициативой, поскольку это стоит всё-таки денег. Здесь нужна программа по обеспечению таких семей извещателями. Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов меня поддержал. Суммы для республики небольшие. Но по итогам последних трёх лет в Удмуртии этот простой прибор спас 50 человек, в том числе 20 детей», — сказал Сергей Пряженцев.

Он подчеркнул, что сама программа установки извещателей идёт постоянно, просто с разной интенсивностью.

«Например, в 2023 году установили в некоторых районах несколько сотен приборов: в Можгинском, Шарканском, Игринском районах. Город Глазов — молодцы всегда. А есть районы, где в 2023 году нет ни одного: Балезинский, Вавожский, Дебёсский, Увинский, Завьяловский. Города Воткинск и Ижевск — по нулям», — посетовал Сергей Пряженцев.

Он отметил, что финансирование есть у всех, всё зависит от муниципалитета и от того, кто как использует это финансирование.

«Поэтому эта задача осталась для кого-то за кадром. В этом году эту работу с муниципалитетами будем дожимать. А республиканская программа, надеюсь, начнёт работать со следующего года», — резюмировал начальник ведомства.