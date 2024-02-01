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Для хранения истории Завьяловского района появилось дополнительное помещение

16:50, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для хранения истории Завьяловского района появилось дополнительное помещение
16:50, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#архив\n#история
Фото: скриншот видео Натальи Тойкиной
39
0

В нём можно будет разложить до 20 тыс. дел.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе у архива появилось дополнительное помещение для хранения документов. Об этом в своём телеграм-канале рассказала вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина. 

Архивохранилище оснащено автоматической системой пожаротушения и охранной сигнализацией. Здесь уже установлено современное стеллажное оборудование, на полках которого можно будет разложить более 20 тыс. дел. 

В архиве будут храниться документальные свидетельства истории Завьяловского района. Эти документы можно будет использовать для изучения истории района, патриотического воспитания молодежи и подтверждения социальных прав людей. 

16:50, 01 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#архив\n#история