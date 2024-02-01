Для хранения истории Завьяловского района появилось дополнительное помещение

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе у архива появилось дополнительное помещение для хранения документов. Об этом в своём телеграм-канале рассказала вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина.

Архивохранилище оснащено автоматической системой пожаротушения и охранной сигнализацией. Здесь уже установлено современное стеллажное оборудование, на полках которого можно будет разложить более 20 тыс. дел.

В архиве будут храниться документальные свидетельства истории Завьяловского района. Эти документы можно будет использовать для изучения истории района, патриотического воспитания молодежи и подтверждения социальных прав людей.