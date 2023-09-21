После нападений собак на людей власти Камбарского района найдут подрядчика на отлов

Камбарка. Удмуртия. Власти Камбарского района заключат договор на отлов бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ранее прокуратура выяснила, что в 2023 году администрация района не заключила контракты на отлов безнадзорных животных. Из-за халатности муниципалитета местные жители, в том числе дети, неоднократно были покусаны собаками.

Таким образом орган прокуратура установила, что орган местного самоуправления не исполняет законодательство об ответственном обращении с животными. В результате прокурор обратился в суд, который возложил на муниципалитет обязанность заключить соответствующий контракт.

Дальнейшие действия находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, что по требованию суда аналогичный контракт заключат и в Балезинском районе Удмуртии.