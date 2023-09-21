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После нападений собак на людей власти Камбарского района найдут подрядчика на отлов

13:35, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
После нападений собак на людей власти Камбарского района найдут подрядчика на отлов
13:35, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
609
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#собаки\n#бездомные животные\n#суд
Фото: unsplash.com (Lauren Kay)
609
0

В 2023 году муниципалитет не заключал такие контракты.

Камбарка. Удмуртия. Власти Камбарского района заключат договор на отлов бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Ранее прокуратура выяснила, что в 2023 году администрация района не заключила контракты на отлов безнадзорных животных. Из-за халатности муниципалитета местные жители, в том числе дети, неоднократно были покусаны собаками. 

Таким образом орган прокуратура установила, что орган местного самоуправления не исполняет законодательство об ответственном обращении с животными. В результате прокурор обратился в суд, который возложил на муниципалитет обязанность заключить соответствующий контракт.

Дальнейшие действия находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, что по требованию суда аналогичный контракт заключат и в Балезинском районе Удмуртии. 

13:35, 21 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
609
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#собаки\n#бездомные животные\n#суд