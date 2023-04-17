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Аграрии Удмуртии уже засеяли более 28 тысяч гектаров

17:02, 17 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Аграрии Удмуртии уже засеяли более 28 тысяч гектаров
17:02, 17 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#сельское хозяйство
Фото: unsplash.com(Esteban Trivelli)
44
0

Со дня на день посевная кампания стартует еще в четырех районах.

Сюмси. Удмуртия. По данным на 17 апреля, из 311 655 га в Удмуртии аграриями уже засеяно 28 499 га. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

15 и 16 апреля к посевной присоединились еще три района республики. В Балезинском районе зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 49 га, в Сюмсинском районе сельские хозяйства засеяли 54 га, а в Якшур-Бодьинском районе — 24 га. 

Вскоре посевную начнут Глазовский, Игринский, Камбарский, Ярский районы. Отмечается, что некоторые районы уже начали сажать лен-кудряш и рапс.

Также в Удмуртии на 50% выполнены боронование и подкормка многолетних трав.

Напомним, что из-за уходящих из почвы запасов влаги аграрии Удмуртии начали посевную кампанию на две недели раньше, чем в 2022 году.

17:02, 17 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#сельское хозяйство