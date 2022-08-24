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Удмуртия впервые отправила в Иран березовый шпон

10:40, 24 августа, 2022
Анна Торхова
Удмуртия впервые отправила в Иран березовый шпон
10:40, 24 августа, 2022
Анна Торхова
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#экспорт
Фото: unsplash.com
208
0

Экспортировано более 67,7 кубометров листов древесины.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия впервые отправила в Иран березовый шпон. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, специалисты проконтролировали отправку 67, 742 куб. метров продукции. Вредных организмов в партиях не обнаружено. Управление выдало два фитосанитарных сертификата на экспорт.

Напомним также, с начала 2022 года с территории Удмуртии в Китай отправлено 14,48 тыс. кубометров лесоматериалов: пиломатериалы, березовый шпон и другое. 

 

10:40, 24 августа, 2022
Анна Торхова
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россельхознадзор\n#экспорт