Вербовщика-исламиста из Удмуртии приговорили к 12 годам лишения свободы

Ижевск. Удмуртия. Вербовщика террористов, орудовавшего в Удмуртии, приговорили к 12 годам лишения свободы. Будущих бойцов для исламских радикалов молодой человек искал среди сокамерников в ижевском СИЗО, сообщает пресс-служба республиканского Управления ФСБ России.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России («Содействие террористической деятельности»).

Деятельность пособника террористов раскрыли сотрудники регионального УФСБ России совместно с подразделениями УФСИН и МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что с июля по август 2020 года Мустафаев находился в ижевском следственном изоляторе №1. В СИЗО он попал по подозрению в ряде преступлений, ему инкриминировали разбойное нападение, грабеж и сексуальное насилие.

Выяснилось, что осужденный на фоне склонности к уголовной деятельности является еще и приверженцем исламского радикализма. Террористическую идеологию он начал распространять среди других подследственных. Убеждениями и обещаниями материальных благ он уговаривал сокамерников после освобождения вступать в ряды международных террористических организаций, таких как «Исламское государство» и «Движение Талибан», деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

Потенциальные боевики должны были отправиться в Сирию и Афганистан для вооруженной борьбы с законными правительствами этих стран, а также проводить теракты непосредственно в России.

В суде Мустафаев свою вину не признал. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, первые 3 из которых он проведет в тюрьме.

Приговор вступил в законную силу.