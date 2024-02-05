Направлявшийся из Одессы в Воронеж груз взрывчатки изъяли в Грузии

Тбилиси. Грузия. Правоохранительные органы Грузии перехватили партию взрывных устройств, ввезенных с Украины. Конечной целью опасного груза был Воронеж, пишет Лента.ру.

Как сообщается на странице грузинской Службы государственной безопасности (СГБ) в соцсети, изделия планировали использовать для терактов на территории России. Изъято 12 устройств со взрывчатым веществом C4, замаскированных под аккумуляторы для электромобилей. Они были изготовлены квалифицированными специалистами и рассчитаны на широкий радиус поражения, отметили в СГБ Грузии.

Бомбы привезли из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. Грузинскую границу они пересекли 19 января через КПП Сарпи на автомобиле, принадлежащем гражданину Украины. Далее через КПП Дарьял устройства планировали доставить в Воронеж.

Расследование ведется по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Не исключено, что в дальнейшем дело может быть переквалифицировано на подготовку теракта, отметили в ведомстве.