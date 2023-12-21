Частичную эвакуацию на юге сектора Газа потребовали провести израильские военные

Хан-Юнис. Сектор Газа. Пятая часть крупнейшего на юге сектора Газа города Хан-Юнис должна быть эвакуирована в связи с проведением там операций против движения ХАМАС. С таким требованием выступили израильские военные, пишет Коммерсантъ со ссылкой на сообщение Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Отмечается, что мирных жителей необходимо временно вывезти примерно с 20% территории города. До обострения конфликта там проживало больше 111,5 тыс. человек. Кроме того, на указанной территории было создано 32 лагеря, в которых разместили 141,5 тыс. беженцев с севера анклава, население которого Израиль потребовал эвакуировать ранее.

Столкновения между палестинским движением ХАМАС и Израилем начались в октябре 2023 года. После атаки радикалов на приграничные с сектором Газа города израильские военные вторглись в северную часть арабского анклава. Районы боевых действий были вынуждены покинуть около 1,9 млн человек — почти 85% населения. Количество погибших превысило 20 тыс.