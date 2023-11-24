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В секторе Газа началось 4-дневное перемирие

12:54, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В секторе Газа началось 4-дневное перемирие
12:54, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Израиль\n#конфликт\n#гибель людей\n#терроризм\n#армия\n#переговоры\n#заложники\n#Палестина\n#сектор Газа
Фото: pxhere.com
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Стороны должны приступить к обмену заложниками.

Газа. Сектор Газа. Палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно прекратили военные действия в секторе Газа. Перемирие длительностью в 4 дня вступило в силу утром 24 ноября, передает RT со ссылкой на телеканал Al Hadath. 

Стороны планируют использовать режим прекращения огня для обмена заложниками. По данным телеканала CNN, в пятницу власти Израиля отпустят 39 палестинских заключенных.

В дальнейшем освобождение продолжится: всего из тюрем выйдут 300 палестинцев, подавляющее большинство из которых – молодежь в возрасте 18 лет и младше, плюс 13 взрослых женщин, сообщило ранее издание Times of Israel.

Движение ХАМАС в ответ освободит не менее 50 захваченных в Израиле заложников. Ранее палестинские радикалы отпустили двух пожилых заложниц с гражданством Израиля и нескольких американцев.

12:54, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
66
0
#Израиль\n#конфликт\n#гибель людей\n#терроризм\n#армия\n#переговоры\n#заложники\n#Палестина\n#сектор Газа