В секторе Газа началось 4-дневное перемирие

Газа. Сектор Газа. Палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно прекратили военные действия в секторе Газа. Перемирие длительностью в 4 дня вступило в силу утром 24 ноября, передает RT со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Стороны планируют использовать режим прекращения огня для обмена заложниками. По данным телеканала CNN, в пятницу власти Израиля отпустят 39 палестинских заключенных.

В дальнейшем освобождение продолжится: всего из тюрем выйдут 300 палестинцев, подавляющее большинство из которых – молодежь в возрасте 18 лет и младше, плюс 13 взрослых женщин, сообщило ранее издание Times of Israel.

Движение ХАМАС в ответ освободит не менее 50 захваченных в Израиле заложников. Ранее палестинские радикалы отпустили двух пожилых заложниц с гражданством Израиля и нескольких американцев.