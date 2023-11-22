Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложников

Газа. Сектор Газа. Движение ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в секторе Газа для обмена частью заложников. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Reuters.

В частности, палестинские радикалы готовы отпустить 50 заложников из числа мирных жителей, в том числе иностранцев. В ответ Тель-Авив пообещал освободить из тюрем 150 палестинцев, включая женщин и детей. При этом ХАМАС просит продления перемирия в случае, если не успеет доставить заложников в оговоренный срок – они содержатся в разных местах.

В то же время точное время начала и завершения перемирия стороны конфликта пока не называют, отмечает агентство.

По другим данным, которые приводит Газета.ру со ссылкой на израильские СМИ, обмен заложниками не ограничится формулой 50 на 150. Тель-Авив согласился выпустить из тюрем еще 150 палестинцев (в сумме получится 300 человек), а ХАМАС будет после возвращения на родину 50 израильтян и иностранцев каждые сутки освобождать еще по 12 удерживаемых лиц. Боевые действия на время обмена будут прекращены.