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Жертвами израильского авиаудара по лагерю беженцев Джабалия стали минимум 90 человек

11:02, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Жертвами израильского авиаудара по лагерю беженцев Джабалия стали минимум 90 человек
11:02, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#гибель людей\n#терроризм\n#беженцы\n#заложники\n#армия\n#сектор Газа
Фото: pxhere.com
39
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Большинство погибших – женщины и дети.

Джабалия. Сектор Газа. Не менее 90 человек погибли в результате авиаудара израильских ВВС по лагерю беженцев Джабалия в северной части сектора Газа. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

17 декабря под авиаудар попал дом, в котором проживали беженцы с семьями. Как рассказал руководитель Минздрава Газы Мунир Аль-Бурш, большинство жертв – женщины и дети.

Конфликт между Израилем и движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, обострился 7 октября. В ответ на атаки с захватом заложников израильские военные начали наносить удары. В результате погибли почти 19 тыс. человек. 

С 24 ноября 1 декабря стороны соблюдали перемирие, во время которого произошел обмен более чем 200 заложниками и заключенными. Затем боевые действия возобновились. Израиль планирует затопить подземные тоннели под сектором Газа, в которых скрываются радикалы, водой из Средиземного моря.

11:02, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#гибель людей\n#терроризм\n#беженцы\n#заложники\n#армия\n#сектор Газа