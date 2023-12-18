Жертвами израильского авиаудара по лагерю беженцев Джабалия стали минимум 90 человек

Джабалия. Сектор Газа. Не менее 90 человек погибли в результате авиаудара израильских ВВС по лагерю беженцев Джабалия в северной части сектора Газа. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

17 декабря под авиаудар попал дом, в котором проживали беженцы с семьями. Как рассказал руководитель Минздрава Газы Мунир Аль-Бурш, большинство жертв – женщины и дети.

Конфликт между Израилем и движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, обострился 7 октября. В ответ на атаки с захватом заложников израильские военные начали наносить удары. В результате погибли почти 19 тыс. человек.

С 24 ноября 1 декабря стороны соблюдали перемирие, во время которого произошел обмен более чем 200 заложниками и заключенными. Затем боевые действия возобновились. Израиль планирует затопить подземные тоннели под сектором Газа, в которых скрываются радикалы, водой из Средиземного моря.