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Администратора Telegram-каналов Елисеева отправили в колонию на 14 лет

15:24, 27 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Администратора Telegram-каналов Елисеева отправили в колонию на 14 лет
15:24, 27 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
108
0
#Липецк\n#суд\n#приговор\n#интернет\n#соцсети\n#мессенджер\n#Telegram\n#терроризм\n#Украина\n#СВО\n#спецоперация\n#госизмена
Фото: pxhere.com
108
0

Его признали виновным в госизмене и финансировании терроризма

Липецк. Липецкая область. Экс-администратор Telegram-канала «Калхозное безумие» и сетки пабликов «Она развалилась» Феликс Елисеев приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Жителя Липецка признали виновным в госизмене и оправдании терроризма, пишет Коммерсантъ.

Сообщается, что приговор вынес 2-й Западный окружной военный суд. Елисеева признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма в интернете») и статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Также осужденный должен выплатить 100 тыс. рублей штрафа.

Феликса Елисеева задержали в декабре 2022 года после публикации им постов в Telegram-канале «Колхозное утро» об ударах по нефтебазе в Белгороде. Тогда его обвинили в оправдании терроризма. В апреле 2023 года в деле появилось еще одно обвинение – в переводе криптовалюты в пользу ВСУ. 

15:24, 27 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
108
0
#Липецк\n#суд\n#приговор\n#интернет\n#соцсети\n#мессенджер\n#Telegram\n#терроризм\n#Украина\n#СВО\n#спецоперация\n#госизмена