МыСпросилиЗаВас: можно ли читать и хранить книги Бориса Акунина?

Житель Ижевска Эрик Дорнов: «Перед новогодними праздниками пошёл в библиотеку, взять книжек Акунина. Говорят, «пока не выдаём». Заглянул в книжный магазин. И там убрали с полок. Эти книги теперь — запрещёнка?»

Ответ редакции: писателя Григория Чхартишвили в середине декабря 2023 года Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов. Теперь Григорий Шалвович значится там под номером 12861. Читателям автор также известен под псевдонимами Борис Акунин, Анна Борисова, Анатолий Брусникин. Поcле этого издательcтво АCТ отказалоcь издавать его книги, поcкольку публичные заявления автора «требуют правовой оценки». Продажу книг Бориcа Акунина также приоcтановили в cети «Читай-город — Буквоед» и на cервиcе «Литреc». При этом в списке экстремистских материалов («запрещённой литературы») Минюста России ни автор, ни какое-либо его произведение не значатся. Прояснить ситуацию «Сусанину» помог профессиональный юрист.

Ответ эксперта. Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института философии и права УрО РАН Николай Шавеко:

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ведётся Росфинмониторингом с целью реализации законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Суть этого перечня в том, что у человека, который в него включён, блокируются денежные средства и операции с имуществом (за небольшими исключениями, связанными с обеспечением жизнедеятельности). Причём в перечень может попасть не только преступник, но и лицо, которое на данный момент является лишь подозреваемым или обвиняемым в совершении ряда преступлений террористической или экстремистской направленности (но обвинительный приговор ещё не вынесен).

Очевидно, что цель законодателя — исключить совершение данными лицами новых преступлений на период расследования уголовного дела. При этом законодательство не содержит каких-либо ограничений и запретов, связанных с использованием интеллектуальной собственности (в том числе произведений литературы, науки, искусства) автора, включённого в перечень.

Однако многие организации добровольно прекращают использование произведений тех авторов, которые включены в перечень, потому что боятся быть обвинёнными в соучастии в преступлениях террористической и экстремистской направленности, в которых обвиняется сам автор, или же в финансировании терроризма, если будут перечислять такому автору роялти (вознаграждение за использование интеллектуальной собственности).

Подобные опасения беспочвенны, поскольку, если вы просто перечисляете деньги гражданину по договору, то у вас нет умысла на финансирование терроризма или совершение иных преступлений, следовательно — ничего противоправного вы не совершаете.

Думаю, стремление «отменить» автора, попавшего в перечень, и всячески «откреститься» от него, связаны с недоверием общества к правоохранительной системе: бытует представление, что даже если ты не виновен, то статья на тебя всё же может найтись… И всё же, с точки зрения закона, произведения автора, включённого в перечень, распространять и использовать можно.

Более того, даже если произведение автора попадёт в так называемый Федеральный список экстремистских материалов (который ведётся уже Минюстом), то запрещено будет лишь массовое распространение этого произведения. При этом хранить у себя дома томик «запрещённой литературы», если у вас нет цели его «массового распространения», всё ещё будет можно. Но это уже другая история.

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