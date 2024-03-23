В Удмуртии отменены все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия

Ижевск. Удмуртия. В эти выходные в Удмуртии отменяются все спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Об этом объявил глава Удмуртии Александр Бречалов после кровавых событий в Москве.

«В знак скорби и соболезнования, а также в целях безопасности, мы отменяем спортивные, культурные и развлекательные мероприятия в течение этих выходных дней. Уверен, это решение вы поймете», — написал глава Удмуртии в своих соцсетях.

Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед выступлением группы «Пикник» произошла стрельба. По последним данным следственного комитета РФ в результате атаки погибли более 60 человек.