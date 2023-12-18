Опубликованы кадры задержания в Ижевске агента украинской террористической организации

Ижевск. Удмуртия. Опубликованы кадры задержания в Ижевске мужчины, готовившего теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии. Об этом сообщают «Известия».

Мужчина был задержан в подъезде жилого дома. Изготовлением взрывного устройства злоумышленник занимался в частном доме своих бабушки и дедушки. В частности, в надворной постройке он разламывал подшипники для поражающих элементов.

Ранее сообщалось о том, что мужчина был завербован украинской террористической организацией и под контролем куратора готовил теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии.