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Опубликованы кадры задержания в Ижевске агента украинской террористической организации

11:37, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Опубликованы кадры задержания в Ижевске агента украинской террористической организации
11:37, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
840
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#терроризм
Фото: Скриншот из видео
840
0

Он планировал убийство руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Опубликованы кадры задержания в Ижевске мужчины, готовившего теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии. Об этом сообщают «Известия».

Мужчина был задержан в подъезде жилого дома. Изготовлением взрывного устройства злоумышленник занимался в частном доме своих бабушки и дедушки. В частности, в надворной постройке он разламывал подшипники для поражающих элементов.

Ранее сообщалось о том, что мужчина был завербован украинской террористической организацией и под контролем куратора готовил теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии.

11:37, 18 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
840
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#терроризм