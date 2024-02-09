Глава Сарапула: нельзя действовать на руку информационным террористам

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков обратился к горожанам, комментируя переход на дистант в школах в качестве антитеррористической меры. Напомним, накануне стало известно, что на два дня ученики не отправятся в школы или в учреждения допобразования.

«Принятые вчера поздно вечером решения о переходе школ на дистанционное обучение — исключительно профилактическая мера. Два дня никак не повлияют на качество учебного процесса, а родителям и вашим близким точно помогут восстановить душевное равновесие. Правоохранительные органы работают чётко, слаженно. Я уверен, что всё будет в полном порядке», — сказал в эфире Виктор Шестаков.

Отметим, что накануне в родительские чаты Сарапула стали поступать сообщения с угрозами о террористических актах, якобы готовящихся в школах города. Неизвестные также распространяли список школ, в которых якобы может произойти стрельба.

«Хочу обратиться к владельцам пабликов в социальных сетях, родителям, школьникам — не распространяйте непроверенную информацию. Я сам отец и искренне переживаю за своих детей. Но, переправляя такие комментарии в чаты, мы только действуем на руку информационным террористам, задача которых — посеять панику. Я вас уверяю, что ситуация находится под полным контролем; в самое ближайшее время мы вернёмся к учебному процессу, ко всем мероприятиям, и всё будет в полном порядке», — резюмировал глава Сарапула.