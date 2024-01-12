Обвиняемого в подготовке теракта против главного конструктора завода беспилотников в Ижевске оставили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Суд продлил меру пресечения жителю Ижевска, который пытался организовать теракт на территории города. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, 33-летнего мужчину обвиняют по 205 статье УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, и покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору».

Следствие считает, что в октябре 2023 года ижевчанин вступил в состав одного из украинских военизированных объединений, признанного террористической организацией и деятельность которого запрещена на территории России, и принимал участие в его деятельности.

С октября по середину ноября 2023 года мужчина готовился совершить теракт — взорвать главного конструктора одного из заводов по изготовлению беспилотников в Ижевске. Для этого мужчина выезжал к месту жительства конструктора, осматривал условия для совершения взрыва, приобрёл компоненты для изготовления взрывного устройства.

Действия обвиняемого пресекли сотрудники УФСБ России по Удмуртии.

Постановлением Первомайского райсуда Ижевска от 17 ноября 2023 года обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. В настоящее время расследование уголовного дела не завершено, по делу запланирован и проводится ряд следственных мероприятий.

Суд продлил нахождение в СИЗО в виде меры пресечения до 16 марта 2024 года.