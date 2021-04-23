Удмуртия получит 86 новых школьных автобусов

Средства на закупку выделят из федерального бюджета.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появятся 86 новых школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Технику распределят исходя из общей потребности образовательного учреждения и изношенности транспорта. Новые автобусы включат в себя современную модификацию, будут оснащены системой ГЛОНАСС и проблесковыми маячками.

Деньги на закупку школьных автобусов выделят из федерального бюджета.

Уже сформирован список школ, где особо нуждаются в новом автотранспорте. Автобусы там появятся после прохождения процедуры формирования заявки в Минпросвещении России.