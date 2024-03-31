Один из вечерних рейсов автобуса №11 в Ижевске будет заезжать в микрорайон Шунды

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске со 2 апреля в будние дни один из вечерних рейсов автобусного маршрута №11 будет заезжать в микрорайон Шунды. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

Отправляться он будет от остановки «Собор Александра Невского» в 19:40. Отправляться от остановки «Шунды» будет в 20:04.

Полное расписание автобусных маршрутов №9 (Собор Александра Невского – мкр-н Шунды) и №11 (Собор Александра Невского – Улица Фурманова) доступно на сайте.