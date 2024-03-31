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Один из вечерних рейсов автобуса №11 в Ижевске будет заезжать в микрорайон Шунды

15:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Один из вечерних рейсов автобуса №11 в Ижевске будет заезжать в микрорайон Шунды
15:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
143
0
#Ижевск\n#автобус
Фото: @arzik2
143
0

Расписание начнёт действовать по будням со 2 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске со 2 апреля в будние дни один из вечерних рейсов автобусного маршрута №11 будет заезжать в микрорайон Шунды. Об этом сообщила пресс-служба ИПОПАТ.

Отправляться он будет от остановки «Собор Александра Невского» в 19:40. Отправляться от остановки «Шунды» будет в 20:04.

Полное расписание автобусных маршрутов №9 (Собор Александра Невского – мкр-н Шунды) и №11 (Собор Александра Невского – Улица Фурманова) доступно на сайте.

15:00, 31 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
143
0
#Ижевск\n#автобус