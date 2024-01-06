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В ночь Рождества Христова в Сарапуле организуют автобусы от четырех городских храмов

16:30, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В ночь Рождества Христова в Сарапуле организуют автобусы от четырех городских храмов
16:30, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#храмы\n#автобус\n#общественный транспорт
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
171
0

Для владельцев автомобилей расчищают парковки и подъезды к церквям.

Сарапул. Удмуртия. Для жителей Сарапула в Рождественскую ночь — с 6 на 7 января — организуют автобусные рейсы от четырех храмов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула. 

В 01:30 7 января автобусы отъедут от церкви Ксении Петербургской, Воскресенской церкви, церкви Николая Чудотворца и Покровского кафедрального собора. Транспорт проедет по основным городским маршрутам. 

Также горожане смогут добраться до храмов на своих автомобилях, для этого на подъездах и парковках у церквей идут работы по уборке снега. 

16:30, 06 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
171
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#храмы\n#автобус\n#общественный транспорт