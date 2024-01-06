В ночь Рождества Христова в Сарапуле организуют автобусы от четырех городских храмов

Сарапул. Удмуртия. Для жителей Сарапула в Рождественскую ночь — с 6 на 7 января — организуют автобусные рейсы от четырех храмов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

В 01:30 7 января автобусы отъедут от церкви Ксении Петербургской, Воскресенской церкви, церкви Николая Чудотворца и Покровского кафедрального собора. Транспорт проедет по основным городским маршрутам.

Также горожане смогут добраться до храмов на своих автомобилях, для этого на подъездах и парковках у церквей идут работы по уборке снега.