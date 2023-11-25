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Измененное расписание автобуса №356 из Ижевска будет действовать до конца года

11:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Измененное расписание автобуса №356 из Ижевска будет действовать до конца года
11:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
548
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#расписание
Фото: ИА «Сусанин»
548
0

Перевозчик более детально изучит востребованность дополнительных остановок для жителей коттеджного поселка «Старомихайловский».

Ижевск. Удмуртия. Временное расписание пригородного автобуса №356 из Ижевска будет действовать до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». 

Напомним, что с 13 по 26 ноября по просьбе местных жителей автобусы маршрута №356 чаще останавливались на остановке «КП Старомихайловский-3». 

По истечении пробного периода перевозчик решил продлить действие нового расписания, чтобы более детально изучить востребованность дополнительных рейсов до этой остановки.

С расписанием автобуса №356 можно ознакомиться на сайте АО «ИПОПАТ». 

11:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
548
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#расписание