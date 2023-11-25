Измененное расписание автобуса №356 из Ижевска будет действовать до конца года

Ижевск. Удмуртия. Временное расписание пригородного автобуса №356 из Ижевска будет действовать до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Напомним, что с 13 по 26 ноября по просьбе местных жителей автобусы маршрута №356 чаще останавливались на остановке «КП Старомихайловский-3».

По истечении пробного периода перевозчик решил продлить действие нового расписания, чтобы более детально изучить востребованность дополнительных рейсов до этой остановки.

С расписанием автобуса №356 можно ознакомиться на сайте АО «ИПОПАТ».