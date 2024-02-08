Для удобства школьников «ИПОПАТ» изменит расписание автобуса №23 в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 19 февраля поменяется расписание автобусного маршрута №23. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Изменения внесли по просьбе жителей микрорайона «Старки», чтобы их дети могли вовремя добираться до школ.

С остановки «Старки» общественный транспорт будет уезжать в: 05:55, 06:42, 07:09, 07:49, 08:19, 08:49, 09:19, 09:49, 10:44, 11:39, 12:34, 13:29, 14:24, 15:19, 16:24, 16:54, 17:24, 17:54, 18:24, 18:54, 19:24, 19:54, 20:51, 21:48.

С 19 февраля автобусы №23 станут уезжать от остановки «Улица 9 Января» в: 05:25, 06:06, 06:27, 07:12, 07:37, 08:17, 08:47, 09:17, 10:12, 11:07, 12:02, 12:57, 13:52, 14:47, 15:42, 16:16, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 20:17, 21:14.

Рейсы в 06:27 и 15:42 будут доезжать до Ижевского литейного завода. От него отправка автобусов запланирована на 07:04 и 16:19.

Отмечается, что расписание выходных дней не меняется.