В праздничные выходные изменится расписание ижевских автобусов

Ижевск. Удмуртия. Ижевские автобусы на предстоящих выходных перейдут на расписание выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Городские маршруты 23 февраля будут курсировать по расписанию субботы, 24 и 25 февраля по воскресному расписанию.

Пригородные маршу ты № 301, 302, 308, 312, 314, 318, 320, 322, 324, 326, 331, 358 и 373 с 23 по 25 февраля будут работать по выходному расписанию. На маршруте №313 23 февраля действует расписание субботы, 24 февраля – будних, 25 февраля – воскресенья. Рейсы по маршруту №384 23 февраля работают по субботнему расписанию, 25 февраля – по воскресному, 24 февраля маршрут не работает.

Маршруты № 356 и №362 23 февраля перейдут на расписание субботы, 24 и 25 февраля – по расписанию воскресенья.

На маршрутах №305 и 338 23 и 25 февраля рейсы работают по расписанию выходного дня, 24 февраля – по расписанию будних дней.

Маршрут № 359 23 и 24 февраля работать не будет. 22 февраля рейсы будут выполняться по расписанию пятницы, 25 февраля – по расписанию воскресенья.

Междугородные маршруты № 558, 588 и 589 22 февраля выезжают с автостанции по пятничному расписанию, 23 и 24 февраля выездов не планируется, 25 февраля автобусы работают по расписанию воскресенья.

Напомним, маршруты, работающие только в будние дни, работают 22 февраля по обычному расписанию. С 23 по 25 февраля рейсы не запланированы.



