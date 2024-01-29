Ижевск. Удмуртия. Часть рейсов автобусного маршрута №27 в Ижевске продлят до микрорайона Радужный. Как сообщила пресс-служба ИПОПАТ, изменения начнут действовать с 1 февраля 2024 года.

Схему движения автобусов изменили с целью обеспечения транспортной доступности жителей новых микрорайонов, расположенных по улице 10 лет Октября. Маршрут на указанном участке будет следующий:

- при движении в сторону остановки «Рембыттехника»: Улица Чехова – ЖК «Ежевика» – Улица Автозаводская (ТРК «Столица») – 4-й микрорайон;

- при движении в сторону улицы Удмуртской: 4-й микрорайон – Улица Автозаводская (ТРК «Столица») – ЖК «Норвежский лес» – Улица Чехова.

В местах посадки и высадки пассажиров установлены соответствующие дорожные знаки.

Также с 1 февраля часть автобусов маршрута №27 будет осуществлять рейсы до микрорайона Радужный через остановки общественного транспорта:

- в сторону микрорайона Радужный: Улица Селтинская – Завод керамблоков – Ветлечебница – Улица Новая – Посёлок Машиностроителей – Улица Живсовхозная – По требованию – Улица Черемуховая – Улица Новосельская – Улица Ромашковая – Новые парники;

- от микрорайона Радужный: Новые парники – Улица Ромашковая – Улица Новосельская – Улица Черемуховая – По требованию – Улица Живсовхозная – Поселок Машиностроителей – Улица Аристов ключ – Автокооператив «Искра» – Ветлечебница.