Глазов. Удмуртия. Новый тендер запустят в Глазове на автобусный маршрут №2. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, этот маршрут должен связать районы Левобережья и Старого района.

«Особенность маршрута в том, что он не продублирован другими маршрутами. Если перевозчик, нарушая контракт, делает интервал между автобусами более 20 минут, пассажиры отказываются от него и переходят на другие. А перевозчик делает вывод о невостребованности маршрута и сокращает вопреки контракту количество рейсов, усугубляя падение спроса. Поэтому при осуществлении перевозок по маршруту №2 необходимо соблюдать интервал, держать на линии не менее трёх автобусов, так как маршрут соединяет микрорайоны и объекты, востребованные у жителей: автовокзал, рынок, гипермаркеты, базу. Только так можно качественно восстановить маршрут, вернуть веру пассажиров в него и сделать рейс коммерчески прибыльным. В течение недели подготовим документацию, затем запустим торги», — сообщил градоначальник.

Он напомнил, что внедрение новой транспортной схемы в городе существенно снизило дублирование маршрутов. Поэтому у перевозчиков, оказывающих услуги некачественно, исчезла возможность «ехать на плечах» других перевозчиков. Жители сразу видят любые нарушения, остро на них реагируют. Все сбои в работе на виду, работа перевозчиков стала прозрачной.

«Кроме того, исключение дублирования ведёт к тому, что, нарушая перевозки на своём маршруте, перевозчик автоматически наносит ущерб и другим маршрутам, снижая доверие пассажиров ко всей системе перевозок. Нельзя, чтобы из-за нарушений на конкретных рейсах и конкретных подрядчиков шли выводы о сбое транспортных перевозок в целом», — подчеркнул Сергей Коновалов.