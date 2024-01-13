Почти ежедневно жители Глазова жалуются на отсутствие автобусов на нескольких маршрутах

Глазов. Удмуртия. В Глазове проверят работу автобусных маршрутов. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«По многочисленным просьбам глазовчан проводим контроль за соблюдением условий контракта на автобусных маршрутах 4, 6, 11. Практически ежедневно поступают жалобы на отсутствие автобусов на маршрутах. В частности, на 4-ый, перевозки по которому осуществляет ТП «Форсаж», жалоб критически много. Также периодически возникают замечания на несоблюдение расписания на 8 и 10 маршрутах — здесь тоже проведём контроль», — сообщил градоначальник.

Он подчеркнул, что выполнение транспортной работы и расписания всех автобусных маршрутов с декабря 2023 года сверяется по электронной региональной навигационно-информационной системе. То есть выполненные работы должны подтверждаться фактически — от этого зависит оплата перевозчику. «Выпадение» маршрута из электронных сервисов не только ведёт к недовольству жителей, но и автоматически снижает размер оплаты по контракту.

«Идут неоднократные обращения и на грубое отношение водителей к пассажирам. Здесь замечания периодически поступают по разным маршрутам, поэтому рекомендую всем перевозчикам провести инструктажи с водительским составом по правилам безопасности, заострить внимание на вежливом обращении к пассажирам, особое внимание — детям и старшему поколению», — указал Сергей Коновалов.

Он поблагодарил горожан за критику, оперативные сообщения и за терпение в период внедрения изменений в транспортную схему Глазова.