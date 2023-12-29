В новом году изменится расписание ижевских пригородных автобусов №331 и №373

Ижевск. Удмуртия. С января 2024 года в Ижевске пригородные автобусы №331 и №373 начнут ездить по новому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Новое расписание начнет действовать с 9 января 2024 года. Отмечается, что изменения коснутся только будних дней.

Автобусы, курсирующие по маршруту №331 (Ижевск – Аэропорт), будут отъезжать от улицы 9-го Января в: 05:10, 05:55, 06:40, 07:20, 08:10, 08:55, 10:25, 11:55, 13:25, 14:50, 16:05, 16:55, 18:00, 20:00.

Из аэропорта рейсы будут стартовать в: 05:55, 06:35, 07:25, 08:10, 08:55, 09:40, 11:10, 12:40, 14:10, 15:35, 17:10, 17:40, 19:00, 20:45.

Автобус №373 ходит по маршруту Ижевск – Старое Михайловское. С остановки «Микрорайон Север» транспорт будет отъезжать в: 05:50, 07:20, 08:50, 13:10, 14:40, 16:10, 18:00.

А из деревни Старое Михайловское можно будет уехать в: 06:30, 08:00, 09:30, 13:50, 15:20, 16:50, 18:40.