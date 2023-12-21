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Автобус с 16 пассажирами врезался в «КАМАЗ» в Завьяловском районе

08:14, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Автобус с 16 пассажирами врезался в «КАМАЗ» в Завьяловском районе
08:14, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
351
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#автобус\n#Камаз\n#пострадавшие
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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По предварительной информации, пострадал 8-летний ребёнок.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 21 декабря около 06:10 минут на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» в Завьяловском районе. Мужчина 1972 года рождения, управляя пассажирским автобусом «МАН», наехал на «КАМАЗ», который стоял в попутном направлении. Отмечается, что водитель грузовика 1991 года рождения остановился из-за поломки транспорта.

В автобусе ехали 16 пассажиров. По предварительным данным, пострадал только 8-летний ребёнок. 

В настоящий момент на месте аварии работают экстренные службы. Движение транспорта затруднено. Причины и обстоятельства ДТП уточняются. 

08:14, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
351
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#автобус\n#Камаз\n#пострадавшие