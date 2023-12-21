Автобус с 16 пассажирами врезался в «КАМАЗ» в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло 21 декабря около 06:10 минут на дороге «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» в Завьяловском районе. Мужчина 1972 года рождения, управляя пассажирским автобусом «МАН», наехал на «КАМАЗ», который стоял в попутном направлении. Отмечается, что водитель грузовика 1991 года рождения остановился из-за поломки транспорта.

В автобусе ехали 16 пассажиров. По предварительным данным, пострадал только 8-летний ребёнок.

В настоящий момент на месте аварии работают экстренные службы. Движение транспорта затруднено. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.