В Ижевске в новом году изменится схема движения автобуса №27

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в новом году автобус №27 начнет ходить по измененному маршруту. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

С 1 февраля 2024 года транспорт продолжит ездить по улице 10 лет Октября, но начнет поворачивать на Автозаводскую, а затем будет следовать по улице Петрова. Шесть рейсов этого автобуса будут заезжать в микрорайон «Радужный» в Ленинском районе.

Дмитрий Чистяков напомнил горожанам, что с 15 июня 2023 года автобус №26 начал ездить по улице Берша, а с 1 декабря автобус №22 начал доезжать до улицы Архитектурной.

Глава Ижевска отметил, что многие люди жалуются на работу общественного транспорта. Сейчас это связано с сезонными болезнями, которые подхватили водители.