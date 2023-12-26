Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид

В Ижевске в новом году изменится схема движения автобуса №27

14:10, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске в новом году изменится схема движения автобуса №27
14:10, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
619
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#общественный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
619
0

Транспорт больше не будет поворачивать на улицу 9 Января.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в новом году автобус №27 начнет ходить по измененному маршруту. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

С 1 февраля 2024 года транспорт продолжит ездить по улице 10 лет Октября, но начнет поворачивать на Автозаводскую, а затем будет следовать по улице Петрова. Шесть рейсов этого автобуса будут заезжать в микрорайон «Радужный» в Ленинском районе. 

Дмитрий Чистяков напомнил горожанам, что с 15 июня 2023 года автобус №26 начал ездить по улице Берша, а с 1 декабря автобус №22 начал доезжать до улицы Архитектурной. 

Глава Ижевска отметил, что многие люди жалуются на работу общественного транспорта. Сейчас это связано с сезонными болезнями, которые подхватили водители. 

14:10, 26 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
619
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#общественный транспорт