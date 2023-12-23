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В окрестностях Ижевска попал в аварию автобус с детьми

13:23, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В окрестностях Ижевска попал в аварию автобус с детьми
13:23, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
336
0
#Удмуртия\n#дороги\n#ГИБДД\n#дети\n#автобус\n#авария\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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0

Юных пассажиров осматривают медики.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Автобус с детьми врезался в грузовик в Удмуртии. Первые подробности с места аварии сообщили в Госинспекции по безопасности дорожного движения МВД по республике.

По данным 1 отдела УГИБДД по Удмуртии, инцидент произошел 23 декабря около 11 часов 50 минут местного времени в Якшур-Бодьинском районе, на 205 км трассы «Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга». Находившийся за рулем автобуса «Higher» 60-летний мужчина опасно сблизился с ехавшим впереди грузовиком MAN, которым управлял водитель 1980 года рождения. В результате произошло столкновение указанных транспортных средств.

В автобусе находились 17 детей и 5 сопровождающих взрослых. Юных пассажиров осматривают врачи скорой помощи.

Движение в районе аварии регулируют сотрудники ДПС.

13:23, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
336
0
#Удмуртия\n#дороги\n#ГИБДД\n#дети\n#автобус\n#авария\n#ДТП