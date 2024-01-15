Три автобуса сломались из-за подтопления улицы Ворошилова в новогодние праздники в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Из-за подтопления трех улиц Ижевска в новогодние праздники сломались три автобуса. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе АО «ИПОПАТ».

Напомним, что 5 января на улице Ворошилова произошёл порыв магистрального чугунного водопровода. В результате холодная вода потекла по улицам Ворошилова, 9 Января и Дзержинского. На этих участках было прекращено движение транспорта.

Утром 9 января жители Ижевска в соцсетях жаловались на большие промежутки между рейсами автобусов. Один из комментаторов сообщил, что это связано с поломкой транспорта, который проехал по затопленным улицам.

В пресс-службе «ИПОПАТ» сообщили, что, действительно, из-за эксплуатации транспорта в неблагоприятных дорожных условиях в трёх автобусах выявили неисправности. Поломки могли возникнуть из-за воздействия воды, в том числе в двигателе внутреннего сгорания, тормозной, антиблокировочной и антипробуксовочной системах.

«Не исключено, что последствия эксплуатации транспортных средств в указанных выше условиях могут проявиться спустя время. Техническое состояние подвижного состава находится на постоянном контроле», — добавили в ИПОПАТ.

В пресс-службе заявили, что увеличение интервалов движения автобусов утром 9 января могло возникнуть из-за дорожной обстановки — последствий снегопадов, ДТП и пробок. А также это связано с нехваткой водителей, так как многие из них заболели.