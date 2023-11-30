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С 1 декабря автобус №22 в Ижевске начнёт заходить на улицу Архитектурную

10:30, 30 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
С 1 декабря автобус №22 в Ижевске начнёт заходить на улицу Архитектурную
10:30, 30 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
778
0
#Ижевск\n#автобус\n#полезный город\n#общественный транспорт
Фото: @arzik2
778
0

В городе планируют скорректировать ещё ряд автобусных маршрутов.

Ижевск. Удмуртия. С 1 декабря автобус 22-го маршрута в Ижевске начнёт ходить до поворота на улицу Архитектурную. Об этом в соцсетях сообщил замглавы администрации города Владимир Гуляев.

«С 1 декабря по просьбам жителей продляем этот городской маршрут. Теперь он будет двигаться до поворота на улицу Архитектурную», — отметил Гуляев.

Напомним, муниципалитет подготовил на конечной остановке разворотную площадку для автобусов, а предприниматели помогли установить уличное освещение и павильон для ожидания транспорта.

«В течение всего года шли переговоры с транспортниками. Перевозчик, понимая актуальность проблемы, пошёл нам навстречу. Ведём переговоры о корректировке ещё ряда городских автобусных маршрутов», — подчеркнул замглавы Ижевска.

10:30, 30 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
778
0
#Ижевск\n#автобус\n#полезный город\n#общественный транспорт