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Более 300 междугородних автобусов Удмуртии отменили рейсы из-за погоды

15:11, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 300 междугородних автобусов Удмуртии отменили рейсы из-за погоды
15:11, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
397
0
#ограничение движения\n#автобус
Фото: ИА «Сусанин»
397
0

Также отмена коснулась 12 пригородных маршрутов Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отменили более 300 рейсов маршрутных автобусов. Также это коснулось 12 пригородных маршрутов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии и пресс-служба ИПОПАТ. 

По данным ИПОПАТ, 19 января в связи с закрытием федеральных и региональных трасс отменили рейсы пригородных автобусов №305, 308, 309, 312, 313, 314, 318, 322, 326, 338, 362 и 374. При сохранении или ухудшении погоды список пополнится автобусами №302, 358, 558, 588, 589.

Маршруты начнут работать при снятии ограничения на движения по указанным выше дорогам.

Жителей просят воздержаться от поездок. 

15:11, 19 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
397
0
#ограничение движения\n#автобус