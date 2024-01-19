Более 300 междугородних автобусов Удмуртии отменили рейсы из-за погоды

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отменили более 300 рейсов маршрутных автобусов. Также это коснулось 12 пригородных маршрутов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии и пресс-служба ИПОПАТ.

По данным ИПОПАТ, 19 января в связи с закрытием федеральных и региональных трасс отменили рейсы пригородных автобусов №305, 308, 309, 312, 313, 314, 318, 322, 326, 338, 362 и 374. При сохранении или ухудшении погоды список пополнится автобусами №302, 358, 558, 588, 589.

Маршруты начнут работать при снятии ограничения на движения по указанным выше дорогам.

Жителей просят воздержаться от поездок.